Grüner Wasserstoff aus Dornbirn

Direktor Michael Grünwald und Prof. Rudolf Sams (HTL Dornbirn) waren am Montag bei "Vorarlberg LIVE".

In Dornbirn ging vor wenigen Tagen unter den Namen "Green H2 Education" eine Anlage zur Produktion von "Grünem Wasserstoff" in Betrieb. In Form einer Trainings- und Demonstrationsanlage würde dieses "zukunftsweisende Projekt" laut Land Vorarlberg "ein klares Zeichen für diese neue Technologie" setzen.

Produktion von grünem Wasserstoff

Vor wenigen Tagen ging an der HTL Dornbirn eine Anlage zur Produktion vom grünen Wasserstoff in Betrieb. "Das ganze funktioniert so, dass

Photovoltaik in elektrische Energie umgewandelt wird, dann wird dies mit Elektrolyse in Wasser- und Sauerstoff produziert", erklärt Abteilungsvorstand im Ausbildungszweig Chemieingenieure Prof. Rudolf Sams in "Vorarlberg LIVE". "Der Wasserstoff wird vorab gespeichert und wenn man ihn verbrauchen möchte, kann man ihn mit der Brennstoffzelle wieder in elektrische Energie umwandeln."