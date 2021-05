Grundstückspreise: Nur Wien ist teurer als Vorarlberg

Die Grundstückspreise in den 2.095 Gemeinden Österreichs sind im Jahresvergleich um acht Prozent gestiegen.

Preistreiber sind vor allem die Umlandgemeinden rund um die großen Städte. Am günstigsten kommt man in Ludweis-Aigen (NÖ) zu einem Baugrundstück, vier Euro kostet der Quadratmeter in der kleinen Gemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Laut Gemeinde-Homepage hat das Dorf 500 Häuser, in denen "ca. 890 ständige Gemeindebürger und 300 Zweitwohnsitzer" wohnen.