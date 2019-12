Grundstückskauf abgelehnt - Gemeinden haben Nachsehen

Hohenems und Altach dürfen die 62. 399 Quadratmeter große landwirtschaftliche Fläche nun doch nicht kaufen.

Brändle: "Fehlurteil"

In einer Sitzung der Grundverkehrskommission des Landes haben die Mitglieder am Donnerstag gegen den Deal der Gemeinden gestimmt. Für den Altacher Bürgermeister Gottfried Brändle ein "Fehlurteil". Es sei nicht umgesetzt worden, was im Gesetz vorgesehen ist. Die Flächen wären für die Gemeinden von großer strategischer Bedeutung - und sie zu erwerben, hätte im öffentlichen Interesse gelegen, so Brändle.