Grundstücksdeal, Testkosten und Krebsforschung

Finanzminister Magnus Brunner, Rechtsanwalt Johannes Schallert und Dr. Thomas Winder, Leiter Innere Medizin II LKH Feldkirch heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Ob das Gratis-Test-Angebot noch stimmig ist, wird von vielen Seiten diskutiert. Wem bringt die Teststrategie noch was und vor allem, wer bezahlt das Angebot? Bundesfinanzminister Magnus Brunner redet heute mit Marc Springer in „Vorarlberg LIVE“ über die Kosten der Teststrategie, die Taxonomie und die ökosoziale Steuerreform.

„Hier passen einige Dinge nicht“, so der ÖVP-Gemeindevertreter in Nenzing Johannes Schallert. Es geht um einen Grundstücksdeal in Nenzing, der mehrere Fragen aufwirft. Johannes Schallerts wirft den Entscheidungsträgern der gemeinde vor, dem Bruder des Bürgermeisters zu ermöglichen mit unsauberen Methoden große Landwirtschaftsflächen zu erwerben. Über den Vorwurf, die Hintergründe und Ungereimtheiten, redet Johannes Schallert heute in „Vorarlberg LIVE“.

Heute ist Weltkrebstag. Jährlich erkranken 42.000 Menschen in Österreich an Krebs. Die Überlebenschancen sind inzwischen deutlich gestiegen, trotzdem sind Krebserkrankungen immer noch die zweithäufigste Todesursache in Österreich. Primar Dr. Thomas Winder, Leiter der Abteilung Innere Medizin II am LKH Feldkirch spricht heute in „Vorarlberg LIVE“ über neue Erkenntnisse in der Krebsforschung. Moderne Mittel der Früherkennung und Corona im Zusammenhang mit Krebspatient:innen.