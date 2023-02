Am Donnerstagabend war Pascal Madlener, Teamleiter im Bereich "Smarthome" beim Dorfelektriker, zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

"Grundsätzlich soll ein Smarthome das Leben erleichtern. Das Haus intelligent machen", so Madlener. Sie sollen auch möglichst viele Geräte miteinander vernetzen und somit Strom sparen. Als Beispiel nennt der Teamleiter den "Haus-Verlassen-Modus". Dabei soll die Wohnung wissen, dass sie jetzt die Temperatur senken sollte und das Licht ausschaltet.

Die ganze Sendung

all

all

self

self

Die Kosten würden viele Menschen in Kauf nehmen. "Die Kunden möchten es trotzdem", so Madlener. Der Preis sei momentan kein Ausschlusskriterium für eine PV-Anlage oder Smarthome-Gadgets. Bezüglich Blackout würde Autarkie eine große Rolle in der Gesellschaft spielen.