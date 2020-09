Grundsatzbeschluss ist gefasst

In Dalaas soll 2022/2023 der Startschuss für die Bauarbeiten des neuen Gemeindezentrums erfolgen.

Platzmangel im jetzigen Gemeindeamt, Platzmangel im Probelokal des Musikvereines und Platzmangel in Schule und Kindergarten – das sind Hauptgründe für die Überlegungen eines neuen Gemeindezentrums. Verschiedene Gespräche wurden bereits im Vorfeld geführt, nun wurde das Vorhaben mit dem Grundsatzbeschluss in der Gemeindevertretung dingfest gemacht. Das neue Gemeindezentrum soll im Bereich zwischen dem Spargeschäft Leu und dem Campingplatz entstehen. Bürgermeister Martin Burtscher beziffert den weiteren Zeitplan wie folgt. Zuerst stehen nochmalige Gespräche mit der Familie Leu an, da das Geschäft eventuell ein integrierter Bestandteil des Zentrums werden sollen. Die enge Zusammenarbeit mit der Familie Leu beschreibt Burtscher mit den Worten: „Wir bringen dieses Projekt gemeinschaftlich auf Schiene“.

Die Machbarkeitsstudie ist bereits erstellt und wird nun rechtlich abgeklärt. „Die neue Gemeindevertretung wird nach der Wahl den Architekturwettbewerb in Auftrag geben und das Projekt starten“, so Burtscher. Er sieht im Jänner, Februar nächsten Jahres die ersten Ausarbeitungen vorliegen, die dann ausgelotet werden. Das neue Gemeindezentrum soll neben dem Dienstleistungsangebot auch ein beliebter Treffpunkt für die Bevölkerung sein. Dazu soll die Vorplatzgestaltung beim Zentrum beitragen. Im Gebäude selbst sollen unter anderem Musikverein (neues Probelokal), Raiffeisenbank, Krankenpflegeverein, Regio- und Tourismusbüro, sowie natürlich das Gemeindeamt selbst genügend Platz finden. „Im Jahr 2021 werden wir das Projekt aufarbeiten und an die Kostenplanung gehen. Der Baubeginn soll dann 2022/2023 starten“, sieht Burtscher in eine aufregende Zukunft bezüglich neuer Heimat des Gemeindeamtes.