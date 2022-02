Grundsatzbeschluss für Kinderhaus Weinschlössle

Bregenz (BRK) – In Bregenz gibt es einen grundsätzlichen politischen Konsens darüber, dass der alte Kindergarten Weinschlössle abgerissen und an seiner Stelle ein modernes Kinderhaus errichtet werden soll.

Das Zukunftsprojekt wurde im Stadtrat am 8. Februar gutgeheißen.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach der Sitzung festhielt, habe die städtische Abteilung Sozialservice und Gesellschaft den künftigen Bedarf an Kindergartenplätzen im Einzugsgebiet des Weinschlössles erhoben. Demnach soll es an diesem Standort Räumlichkeiten für vier Kindergartengruppen und zwei Kleinkindbetreuungsgruppen geben, womit der mittelfristige Bedarf in dem Stadtteil gedeckt wäre.