Grunderwerbssteuer-Aus: So denkt der Gemeindeverband

Vorarlberg in Sondersituation



In Vorarlberg sei man in einer Sondersituation, erklärt Gemeindeverbands-Präsidentin Andrea Kaufmann gegenüber VOL.AT. "Wir haben extrem hohe Wohnkosten. Wir haben extrem hohe Grundstückspreise", verdeutlicht sie. Viele junge Familien könnten sich eine Wohnung nicht mehr leisten, so Kaufmann. "Von dem her ist der Vorstoß grundsätzlich schon richtig, dass man versucht, durch Erleichterung bei leistbarem Wohnen jungen Familien auch zu helfen."