Grünes Licht für weitere Kanalsanierung

Auch im kommenden Jahr wird weiterhin an der Sanierung und Erneuerung des Röthner Kanalsystems gearbeitet.

Röthis . Seit mittlerweile rund fünf Jahren wird in Röthis an der Sanierung und Erneuerung des Kanalsystems gearbeitet und so konnten vor kurzem auch die Aufträge für das kommende Jahr vergeben werden.

„Trotz der angespannten finanziellen Lage ist aus Sicht der Gemeindevertretung die Notwendigkeit, die veraltete Infrastruktur im Bereich der Wasser- und Kanalleitungen weiterhin zu erneuern beziehungsweise zu sanieren, gegeben“, erklärt Bürgermeister Roman Kopf. Dazu wurden in diesem Jahr die Wasserleitungen und Hausanschlüsse im Unterdorf (Römerweg, Voralsweg, Walgaustraße) erneuert und gleichzeitig konnte in diesem Jahr auch die Sanierung von Abwasserkanälen durchgeführt werden.

In den vergangenen Wochen wurden nun auch die Planungen und die Behördenverfahren für den nächsten Bauabschnitt zur Erneuerung der Wasserleitungen abgeschlossen. Dazu hat die Gemeindevertretung in ihrer Novembersitzung einstimmig grünes Licht zur Umsetzung der dringend erforderlichen Leitungserneuerung gegeben. Rund 1.655 Laufmeter Hauptleitungen und 1.175 Laufmeter Hausanschlussleitungen werden dazu in der Schlößlestraße, im Salzacker, sowie in der Schützenstraße, Zehentstraße, Breite, Rautenastraße und der Schulgasse verlegt. Die Arbeiten beginnen im kommenden Frühjahr und sollen bis im Herbst abgeschlossen sein.