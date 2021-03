Grünes Licht für Volksschul-Erweiterung

Noch in diesem Frühjahr wird mit den Arbeiten zur Erweiterung der Volksschule Meiningen begonnen.

Rund 160 Schüler werden derzeit an der Volksschule Meiningen unterrichtet, wobei bereits im vergangenen Herbst eine zusätzliche Klasse eingerichtet werden musste. Um diese zusätzlichen Engpässe in Zukunft zu vermeiden, wird bereits seit einigen Jahren über den notwendig gewordenen Erweiterungsbau der Volksschule diskutiert. „Pädagogische Konzepte, nutzerorientierte Planung und Architektur sollen ein Ganzes ergeben, eine Schule, die ein besonderer Ort des Lernens und Lehrens ist. Sie soll ein Ort sein, in dem Persönlichkeiten gestärkt werden und Fähigkeiten zur Entfaltung kommen können“, sagte Bürgermeister Thomas Pinter bei der Vorstellung der ersten Projektstudie.