Grünes Licht für Tennisplatzerweiterung

Noch in diesem Monat soll die Bauverhandlung für die Erweiterung der Tennisanlage in Schlins über die Bühne gehen.

Schlins . Seit mittlerweile über 40 Jahren duellieren sich die Tennisfreunde in der Walgaugemeinde auf den drei Tennisplätzen auf der clubeigenen Anlage des UTC Schlins. Nachdem sich der Verein in den letzten Jahren aber immer mehr Zulaufs erfreut und für Neumitglieder kaum mehr Trainingseinheiten und Spielmöglichkeiten angeboten werden können, laufen bereits seit einigen Jahren Planungen für eine Erweiterung der Anlage.

So präsentierte der Verein im vergangenen Jahr sein Wunschprojekt mit einem vierten Tenniscourt, sowie einer Modernisierung des Clubheimes. Doch nicht nur auf dem Platz selbst soll es künftig noch sportlicher zur Sache gehen, sondern auch auf dem Weg zur Anlage. Laut Plan ist vorgesehen, den Parkplatz zu verkleinern. Die Besucher sollen dadurch animiert werden, den Weg zum Tennisplatz mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen. In den letzten Wochen und Monaten wurden nun die Pläne finalisiert und bei der Gemeindevertretersitzung im Jänner wurden die Baumeisterarbeiten vergeben. Laut Projektleiter Gerhard Tschabrun liege zwar noch kein endgültiger Bauzeitplan vor, allerdings sei die Bauverhandlung für 24. Februar geplant.

Die Bauarbeiten sollen anschließend am 28. Februar beginnen und per Ende April abgeschlossen sein. Die Priorität liegt dabei bei den Arbeiten am Tennisplatz, während die Umbauarbeiten am Clubheim bis Mitte Mai abgeschlossen sein sollten. Die Kosten, aktuell wurden Aufträge in der Höhe von rund 360.000 Euro vergeben, werden dabei von der Gemeinde getragen, wobei diesbezüglich die Tennisanlage, welche sich bis dato noch im Besitz des Vereines befindet, kostenfrei in das Eigentum der Gemeinde übergehen wird.