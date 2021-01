Grünes Licht für neues Pfarrheim

Nach der Jurierung des Architekturwettbewerbs stehen die Pläne für den Bau des neuen Pfarrheims in Weiler.

Weiler . Nachdem im vergangenen Jahr die Renovierungsarbeiten beim Pfarrhaus von Weiler, sowie die Sanierungsarbeiten am Friedhof abgeschlossen wurden, soll noch in diesem Jahr mit dem Bau des neuen Pfarrheimes begonnen werden.

Sechs Architekten, davon drei aus Weiler, waren zum Abschluss des vergangenen Jahres bei der Jurierung des Architekturwettbewerbs für den Neubau des Pfarrheimes von Weiler geladen. Die Fachjury mit drei Architekten von Wien bis Bregenz, die Sachjury mit dem Diözesanbaumeister, Pfarrer Marius und Kurt Ludescher (stv. Vors. PKR), sowie den drei nicht stimmberechtigten Beisitzern Werner Fritz (PKR), Gabi Mayerhofer und Gaby Ender (PGR) haben die eingereichten Projekte anonym bewertet und so haben am Ende die Weiler Architekten die ersten drei Plätze belegt. „Das Siegerprojekt kommt dabei von Architekt Michelangelo Zaffignani – sobald es die Corona-Bedingungen zulassen wird dazu das Siegerprojekt auch im Montfortsaal ausgestellt und vorgestellt“, erklärt dazu Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat Weiler.

Das neue Pfarrheim wird in Weiler hauptsächlich benötigt, da die Pfarre Weiler für ihre pastorale Arbeit entsprechende Räumlichkeiten benötigt, welche derzeit nicht vorhanden sind bzw. nur bedingt von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden können. „Dazu soll das neue Pfarrheim, ergänzend zum Gemeindesaal, den Weilern sowie den Pfarren in der Seelsorgeregion Vorderland für verschiedene gesellschaftliche Anlässe zur Verfügung stehen“, so Kurt Ludescher. Das Siegerprojekt für das neues Pfarrheim sieht dabei neben dem Pfarrhaus ein Gebäude über drei Ebenen vor, welches sich mithilfe einer Sitzstufenanlage weitgehend dem natürlichen Geländeverlauf anpasst.