Grünes Licht für neue Nordtribüne

SCRA erhält Baugenehmigung für neue Tribüne im Norden.

Altach. Um auch in der kommenden Saison an der höchsten österreichischen Spielklasse teilzunehmen, ist in der Cashpoint Arena ein überdachter Gästesektor ein zwingendes Lizenzkriterium für den SCR Altach. Vergangene Woche gab es nun grünes Licht für die neue Tribüne und die Arbeiten haben bereits begonnen.