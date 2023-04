Grünes Licht für Friedhofsanierung

Der Ortsfriedhof Röthis wird barrierefrei und erhält zudem eine neue Urnenwand.

Röthis. Bereits seit Ende 2021 wird in einem Planungsprozess an einer Lösung für einen barrierefreien Zugang und eine neue Urnenwand am Röthner Friedhof gearbeitet. Nun liegt eine Baugenehmigung vor.