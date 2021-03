Grünes Licht für Betreutes Wohnen

Noch im Frühjahr soll die Baueingabe für das Projekt des Betreuten Wohnens in Altach erfolgen.

Altach . Im Zentrum von Altach wird rund um das „Paulihaus“ in den kommenden Monaten das Betreute Wohnen entstehen – bei einem Kostenrahmen von rund 5,1 Millionen Euro sollen noch in diesem Jahr die Bauarbeiten starten.

Dabei beschloss die Altacher Gemeindevertretung bereits vor rund eineinhalb Jahren im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes die Verbauung des knapp 1.200 Quadratmeter großen Areals um das ehrwürdige “Paulihauses”. Neben einem privaten Wohnprojekt mit sechs Wohnungen wird dabei auch das Projekt des Betreuten Wohnen („Wohnen im Alter Altach“) umgesetzt. „Der Gebäudekomplex besteht aus drei Objekten, welche über einen gemeinsamen Erschließungstrakt miteinander verbunden sind. In den drei Stockwerken dieses Verbindungstraktes sind Allgemeinflächen, wie Minicafeteria, Aufenthaltszone mit Essbereich und Wohnzimmer untergebracht“, erklärt Bürgermeister Markus Giesinger. In weiterer Folge entstehen 21 Wohnungen in der Größe zwischen 33 und 44 Quadratmetern, wobei Wohn- und Schlafbereich jeweils separat ausgeführt sind und um eine Nasszelle ergänzt werden.

Schon bei den ersten Planungen war dabei die Erhaltung des über 100 Jahre alten Paulihauses im Zentrum von Altach eine wichtige Vorgabe. Allerdings muss dieses aufgrund der anstehenden Tiefbauarbeiten und Erstellung der Tiefgarage komplett abgetragen werden. In weiterer Folge wird dieses historische und für das Ortsbild so wichtige Bauwerk aber detailgetreu rekonstruiert und in seinem ursprünglichen Zustand wieder aufgebaut. Dazu wurden in den letzten Monaten auch noch verschiedene Optimierungen für das Betreute Wohnen durchgeführt und so wird das Untergeschoss kleiner gebaut, um den alten Lindenbaum zu erhalten.