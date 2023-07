Grünes Licht für Bahnhofumbau

Der Götzner Bahnhof soll in den kommenden Jahren im Umfang und auf Grundlage eines vorliegenden Übereinkommens zwischen Land, ÖBB und der Gemeinde umgebaut werden.

Götzis. Seit mittlerweile über einem Jahrzehnt werden am Götzner Bahnhof immer wieder verschiedene Varianten geprüft, ehe dann im vergangenen Jahr feststand, in welcher Weise der Bahnhof umfassend modernisiert werden soll. Mittlerweile liegt auch ein Planungsentwurf und ein Finanzierungsplan auf, beides wurde von der Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung auch angenommen.