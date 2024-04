Grünes Licht für Aushubdeponie Malons

Nach langen Verhandlungen könnte noch in diesem Jahr mit dem Deponieren von Aushubmaterial gestartet werden.

In einem ersten Abschnitt sollen somit in den kommenden 17 Jahren bis zu 265.000 Kubikmeter Bodenaushub eingelagert werden, wobei die jährliche Menge auf 15.580 Kubikmeter begrenzt ist. Damit konnte die Verkehrsbelastung gegenüber dem ursprünglichen Projekt um mehr als die Hälfte reduziert werden und beim derzeitigen Verkehrsaufkommen in der Rebhalde – aktuell sind das ca. 1.900 Fahrbewegungen pro Tag – entspricht dies über das gesamte Jahr betrachtet einer Zunahme von 0,4 Prozent. Apropos Verkehr, hier erfolgte in den letzten Monaten eine nochmalige Überprüfung der Zufahrtsvarianten zum Deponiegelände – mit dem Ergebnis, dass entgegen der ursprünglichen Planung die bereits bestehende Zufahrt genutzt werden soll.