"Grüner Pass", die Lage im Rheindelta und Qamar Abbas

Landesrat Christian Gantner, der Bürgermeister von Höchst Herbert Sparr und VN-Journalist Mike Prock heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Grüner Pass": Am 19. Mai startet die erste, der insgesamt drei Einführungsphasen mit österreichweiten Öffnungsschritten. Ab dem 4. Juni soll dann die zweit Phase in Kraft treten. Eine digitale Anwendung gibt an, ob man getestet, geimpft oder genesen ist. In der letzten Phase ist geplant den "Grünen Pass" international in der EU und der Schweiz anzuerkennen. Wie bisherige Impfungen nachgetragen werden können und wie die neuen Testmöglichkeiten aussehen, darüber spricht Landesrat Christian Gantner heute in "Vorarlberg LIVE".