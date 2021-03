Grüner Pass und Corona-Politik

Am Mittwoch sind Außenminister Alexander Schallenberg und Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle in "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Bereits im April soll für Corona-Geimpfte, -Getestete und -Genesene einen "Grünen Pass" geben. Was es damit auf sich hat und wie die Pass-Pläne genauer aussehen, darüber spricht Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch mit Moderator Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".