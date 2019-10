Grüne wollen Chance für Koalition mit ÖVP ausloten

Die Grünen in Österreich möchten in intensiven Sondierungsgesprächen mit der konservativen ÖVP ausloten, ob regelrechte Koalitionsverhandlungen überhaupt Sinn haben.

Das kündigte Parteichef Werner Kogler am Mittwoch in Wien an. "Die Koalition ist weit weg", betonte Kogler mit Blick auf die vielen politischen Unterschiede zwischen Grünen und ÖVP. Beide Parteien waren als große Sieger aus der Parlamentswahl am Sonntag hervorgegangen. Den 2017 noch an der Vier-Prozent-Hürde gescheiterten Grünen war mit 13,8 Prozent ein spektakuläres Comeback gelungen.