Grüne Wände gegen den Lärm

Während auf Altacher Seite die grünen Wände bereits stehen, wird in dieser Woche auch mit der Errichtung der Paneele in Fahrtrichtung Bludenz begonnen ©Michael Mäser

Die Errichtung der Lärmschutzwände entlang der A14 gehen in die finale Phase.

Altach/Mäder. Seit dem Frühjahr diesen Jahres laufen an der Rheintalautobahn sowohl auf Altacher, wie auch auf der Seite Richtung Mäder die Bauarbeiten für die Errichtung bzw. Erneuerung der Lärmschutzwände. In den kommenden Tagen werden nun noch die Lärmschutzpaneele errichtet und so sollen bis Anfang Dezember die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Gut sichtbare grüne Wände

Nach den ganzen Vorarbeiten konnten in den letzten Wochen und Monaten die Fundamente und Konstruktionen sowie der Unterbau der neuen Lärmschutzwände bei der A14 sowohl in Fahrtrichtung Bregenz als auch auf der gegenüberliegenden Seite in Fahrtrichtung Bludenz bereits fertiggestellt werden. Während auf der Seite Richtung Altach die neuen „grünen“ Wände bis zur Ausfahrt der Autobahnraststätte bereits gut sichtbar sind, wird in dieser Woche auch mit der Errichtung der Paneele in Fahrtrichtung Bludenz begonnen.

Fertigstellung bis Anfang Dezember