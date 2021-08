Grüne S18-Alternative stößt auf Kritik

Die von den Grünen präsentierte Alternative zur S18 stößt in Vorarlberg auf Unverständnis.

Die Vorarlberger Grünen präsentierten am Donnerstag ein Bündel an neuen Vorschlägen rund um das Thema Verkehr. In einem davon ging es um das umstrittene Straßenbauprojekt S18. Die Grünen möchten mehrere kleinräumige Lösungen, um so die gewünschte Entlastung zu erreichen.