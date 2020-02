Grüne: Mutig für Frastanz eintreten

54 Personen treten zur Wahl an - Gerlinde Wiederin als Bürgermeisterkandidatin

Die Grünen begrüßen, dass sich das Frastanzer Zentrum zu einem attraktiven Ort der Begegnung entwickelt hat. Diesem Schritt sollen aber weitere folgen: Fürs Areal des früheren Walgaumarkts soll eine Neugestaltung initiiert und Mitsprache eingefordert werden. Auch fürs Areal Schmittengasse/Im Nislis/Auf Kasal will man sich einsetzen. Ziele sind leistbarer Wohnraum für junge Familien, aber auch betreute Wohnformen in der Nähe des Sozialzentrums. Auch die Idee eines Gesundheitszentrums wird verfolgt.

Der öffentliche Nahverkehr und Radwege sollen ausgebaut, der Bahnhof barrierefrei umgebaut und seine Attraktivität mit Car- & Bikesharing Angeboten gesteigert werden. Ebenso sollen mehr Fahrradabstellplätze und Radboxen am Bahnhof entstehen. In Fellengatter soll der Schleichwegverkehr über die Letze durch ein Nachmittagsfahrverbot weiter eingedämmt werden und eine moderne Bildungseinrichtung entstehen.

Eine Reihe von Personen der ersten Listenplätze stellten sich direkt den Gästen vor, darunter neben Robert Schöch, Ronald Beller, Cathrin Müller und Abderrahim Kahkah auch einige neue Kandidaten. Mit Philipp Nasahl (Jg. 1996) tritt auf Listenplatz 3 heuer ein junger, engagierter Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger in Ausbildung an. Ebenso stellten sich Andrea Prestel, Adnan Kücük, Bruno Haiss, Dominik Madlener sowie Elisabeth und Stephan Konzett vor. In den Pausen sorgte das Quartett Quattro Formaggi mit Markus Brandtner aus Gampelün für die musikalische Umrahmung. HE