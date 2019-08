Grüne: Firma Rauch in ÖVP-Spendenaffäre verwickelt

2018 haben zwei Firmen, die zum Rauch-Firmengeflecht gehören, 185.000 Euro an die ÖVP gespendet. Die grüne Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl, Nina Tomaselli, zieht eine Verbindung zur geplanten Betriebserweiterung des Unternehmens in Ludesch.

"Der Geldsegen für die Volkspartei fällt mitten in die Diskussion zur Betriebserweiterung des Unternehmens in Ludesch", so Tomaselli in einer Aussendung der Grünen.

Die ÖVP hatte am Dienstag die Spenderliste offengelegt, nach der zwei Firmen, die zum Vorarlberg Unternehmen Rauch gehören, 185.000 Euro an die Partei gespendet haben.

Die Firma Rauch und der Abfüller von Red Bull möchten für eine Betriebserweiterung die Landesgrünzone im Gesamtausbau um 16 Hektar beschneiden. Derzeit laufen noch die Verfahren. "Die Rauch- Erweiterungspläne erscheinen jetzt aber in neuem Licht. Das muss endlich auch die anderen Parteien aufrütteln", gibt sich Tomaselli kämpferisch.

Landes-ÖVP kann Vorwürfe nicht nachvollziehen

ÖVP-Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz kann die Vorwürfe der Grünen nicht versehen. "Ich möchte erstens festhalten, dass es Spenden an die Bundespartei und Unterstützungen für Sebastian Kurz sind und mit der Vorarlberger Volkspartei oder Vorarlberg eigentlich in der Form nichts zu tun haben. Ich finde es schon ein bisschen weit hergeholt, dass man Unterstützungen der Bundespartei dann mit Umwidmungen in Vorarlberg in Verbindung bringen möchte", sagt er gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Es habe keine Interventionen aus der Bundeshauptstadt in Richtung der Rauch-Betriebserweiterung gegeben, sagt Wetz weiter. In Vorarlberg würden bei der Raumplanung nur "Sachkriterien und fachliche Kriterien" zählen. Auch direkte Spenden an die Landes-ÖVP schließt Wetz aus.

Goess-Horten, Ortner, Uniqa

Heidi Goess-Horten spendete im vergangenen 588.000 Euro und lag damit vor der IGO Industries des Tiroler Bauinvestor Klaus Ortner. Zu dessen Firmenkonglomerat zählt auch die ebenfalls gelistete ELIN Gmbh, der somit insgesamt über Unternehmen 477.000. Euro an die Volkspartei abgab. Die beiden dem Rauch-Firmengeflecht zugeordneten Unternehmungen gaben jeweils 90.000, beziehungsweise 95.000 Euro, gesamt also über 185.000 Euro.

Auf dem vierten Gesamtplatz findet sich in diesem Jahr der Unternehmer und ehemalige Präsident der Industriellenvereinigung Peter Mitterbauer mit 166.000 Euro. Die PremiQaMed Holding GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der Uniqa-Versicherung, spendete 25.000 Euro. Die Kleinspenden, also Spenden unter 3.500 Euro, machten in diesem Jahr knapp 20.000 Euro aus. Der Verein Historische Gebäude Österreich versteht sich als Burgenverein Österreichs, Mitglieder sind vor allem Schloss- und Burgbesitzer.

