Grün-weißer Meilenstein

Vergangene Woche erfolgte der Baustart für den Ausbau des DSV-Clubheims.

Nach den ersten Vorbereitungsarbeiten in den vergangenen Tagen, werden diese Woche von der Fa. Moosbrugger die Pilotierungsarbeiten durchgeführt, wobei 22 Holzpfähle mit Betonaufsatz ungefähr 15 – 20 m in den Boden geschrammt werden. „Wir verfolgen das Ziel, dass bis Mitte April die Bodenplatte soweit fertiggestellt ist, dass anschließend mit den Holzbauarbeiten begonnen werden kann“, erklärt DSV-Präsident Herbert Lenz.

„Mit der Erweiterung des Clubheims werden wir durch die Kinderbetreuung zum einen unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung noch mehr gerecht und können zum anderen den Familien einen einmaligen Service bei unseren Veranstaltungen bieten“, so Lenz weiter. Darüber hinaus profitiert auch das Gastronomieangebot durch den Bau einer Grillstation am östlichen Ende des Clubheims von dieser Erweiterung. Durch die neue Grillstation kann man den coronabedingten Anforderungen bezüglich Abstand etc. noch mehr gerecht werden.