"Größtenteils Frauen mit ihren Kindern" flüchten

Die Lage in der Ukraine ist unvorstellbar. Vorarlberger Caritasdirektor Walter Schmolly erklärt in "Vorarlberg LIVE", welche Hilfeleistungen notwendig sind und wie diese aufgebaut sind.

Viele Menschen in Österreich spüren, dass der Krieg in der Ukraine "unglaublich" ist. und möchten helfen. "Insofern gibt es eine große Hilfsbereitschaft". Caritasdirektor Schmolly sagt, dass Personen in der Ukraine keine Unterkunft haben und die Caritas diesen Menschen helfen wird. Die Hilfeleistungen erfolgen mittels Verschicken von Hygieneartikeln, Nahrung und psychologischer Hilfe.