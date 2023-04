Größte Segelyacht der Welt vor Mallorca gesichtet

Die "Koru" gehört Amazon-Gründer Jeff Bezos, einem der reichsten Menschen der Welt.

Am Donnerstag ankerte die größte Segelyacht der Welt in der Bucht von Palma.

Bau von Bezos' Superyacht u0022Koruu0022 in Holland

Die "Koru" gilt als die größte Segelyacht der Welt. Gebaut wurde sie in einer Werft in Holland unter dem Projektnamen "Y721", wo Eigentümer Jeff Bezos für einige Aufregung sorgte, weil sein Schiff nicht so ohne weiteres aus der Werft ins offene Meer fahren konnte. Eine ganze Brücke musste dem Koloss, zumindest temporär, weichen.