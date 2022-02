Für Bezos' Mega-Yacht muss eine historische Brücke weg

Weil die Mega-Yacht von Amazon-Gründer Jeff Bezos - 177 Milliarden Dollar schwer - nicht unter einer Rotterdamer Brücke hindurchpasst, muss diese jetzt weg.

Die Koningshavenbrug in Rotterdam ist eine Hubbrücke. Ist die Brücke komplett gehoben, hat sie eine lichte Höhe von 46,5 Metern - an sich genug, möchte man meinen. Da es sich bei Bezos Mega-Yacht mit dem Namen "Y721" aber um eine Segelyacht handelt, passen die drei riesigen Masten nicht unter der Brücke durch.

Vonseiten der Werft Oceanco heißt es gegenüber dem niederländischen Rundfunk, es sei nicht praktikabel gewesen, die Yacht irgendwo anders als in der Werkshalle in Alblasserdam fertigzustellen. Nur befindet sich die Werkshalle für die Endfertigung nicht am offenen Meer, und die Koningshavenbrug versperrt den einzigen Weg.