Die teuerste Scheidung der Welt: Amazon-Boss Jeff Bezos

Amazon-Chef Jeff Bezos (55) und seine Ex-Ehefrau MacKenzie Bezos (48) haben sich im Zuge ihrer Scheidung auf die Aufteilung ihres gemeinsamen Vermögens geeinigt.

MacKenzie Bezos teilte am Donnerstag bei Twitter mit, sie sei “glücklich” damit, Jeff 75 Prozent der Amazon-Aktien zu überlassen und zusätzlich die Stimmrechte ihrer Papiere an ihn abzutreten. Auch die Beteiligungen an der “Washington Post” und der Raumfahrtfirma Blue Origin gehen demnach an Jeff Bezos. Amazon-Gründer Jeff Bezos teilte mit, er freue sich sehr auf ihre “neue Beziehung als Freunde und Co-Eltern”.