Größte Schweizerflagge der Welt entrollt

Zum 1. August wird an der Westflanke des Säntis traditionell eine 80x80 Meter große Schweizer Fahne entrollt. Bei bestem Wetter verlief die Aktion in diesem Jahr ohne Probleme.

Gigantischer Gruß zum Nationalfeiertag am 1. August. Am Säntis haben Kletterer am Dienstag eine Schweizer Fahne ausgerollt. Das 6.400 Quadratmeter große Banner wurde von Kletterern an der Westflanke des berühmten Berges entrollt. Nach einigen Stunden Arbeit hing das weiße Kreuz auf rotem Grund ohne Zwischenfälle.