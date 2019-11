Großzügige Spende zur Apotheken-Eröffnung

4000 Euro Verpflegungsumsatz an KPV Nofels gespendet.

FELDKIRCH Großer Andrang herrschte bei der Eröffnung der neuen Apotheke Novale KG in Nofels. Neben einem Blick hinter die Kulissen und interessanten Führungen durch die Mitarbeiterinnen der technisch und optisch modern eingerichteten Apotheke sorgte der Musikverein Nofels für gute Unterhaltung. Unterstützt durch die umliegenden Verpflegungsbetriebe, kümmerte sich der Krankenpflegeverein Nofels (KPV) um das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste.

Die Apothekenbetreiberinnen Mag. Doris Seidel und Mag. Angelika Zelzer zeigten sich durchaus dankbar für diese Unterstützung und überreichten KPV-Obmann Werner Gopp die Einnahmen aus dem Verpflegungsumsatz in Höhe von 4000 Euro.

Der KPV bedankt sich herzlich für die Unterstützung. Um die Hauskrankenpflege in Nofels auch in Zukunft in gewohnt professioneller Manier bei gleichzeitig niedrig gehaltenen Mitgliedsbeiträgen anbieten zu können, ist der Verein auf derart großzügige Spenden angewiesen. ETU