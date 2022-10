Großzügige Spende für „Franziskusstube“

Der Kiwanisclub Bregenz überreichte 2500 Euro an die Schwestern des Kapuzinerklosters.

Seit über hundert Jahren setzt sich die weltweit agierende „Kiwanis“-Organisation aktiv und unabhängig für das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft ein. Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Berufen, verbunden durch die humanitären und geistigen Werte der Vereinigung, sind Mitglieder des Clubs. Getreu dem Motto „Wir finden Freude daran, aktiv zu sein“ versuchen die Kiwanier in über 10.000 autonomen Clubs in 80 Ländern unbürokratisch Hilfe zu leisten. Unter anderem werden jährlich die traditionellen, clubinternen Kiwanispreise vergeben. Heuer fand der Festakt des KC Bregenz im Hotel Messmer in der Landeshauptstadt statt.