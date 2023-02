Großzügige Hilfe für Erdbebenopfer

Die HTL Dornbirn übergab Spendenscheck aus Kuchenverkaufsaktion.

Dornbirn. Vergangene Woche rief die 4aMP (4. Jahrgang Mode) der HTL Dornbirn aufgrund des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien eine Kuchenaktion ins Leben, mit deren Einnahmen die Erdbebenopfer unterstützt werden sollten. Die Aktion fand an der Schule sofort großen Anklang und innerhalb weniger Tage konnten unglaubliche 2.891 Euro gesammelt werden. Diese Summe wurde nun dem Roten Kreuz feierlich übergeben. Elternvereinsobmann Arnt Buchwalt, der im Namen des Vorstandes ebenfalls großzügig mitgespendet hat, zeigte sich berührt vom Engagement und Mitmachen und bedankte sich für die Initiative: „Mit diesem Projekt habt ihr alle soziale Verantwortung übernommen, ihr könnt wirklich stolz auf euch sein und wir haben in diesen Tagen viel Solidarität auf allen Seiten gespürt. Ein großes Dankeschön an alle, die an dieser wichtigen Aktion mitgewirkt haben.“ (cth)