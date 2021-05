Großreinemachen beim Ortskanal Bludenz

Bludenz. Der Frühjahrsputz im Bludenzer Ortskanalsystem geht in die nächste Runde. Im Juni wird mit dem den Arbeiten am zweiten Wartungsabschnitt begonnen.

Letztes Jahr war der Bereich Obdorf/Außerfeld/Im Winkel dran. Nun ist Großreinemachen im Bereich Innenstadt/Unterstein/Schillerstraße/Klarenbrunn angesagt. Zur Werterhaltung des Bludenzer Ortskanales ist eine laufende Reinigung erforderlich. Dazu wurde das gesamte Kanalnetz in fünf Wartungsabschnitte unterteilt, die nacheinander abgearbeitet werden. Nur so wird sichergestellt, dass in einem Zeitraum von fünf Jahren das gesamte Kanalnetz, das ca. 68 km umfasst, gereinigt und die Schachtbauwerke visuell kontrolliert werden können.