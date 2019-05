Dornbirn: Jugendlicher mit Schreckschusswaffe bedrohte zwei Personen

Ein 15-Jähriger und dessen Vater wurden am Montagabend in Dornbirn von einem Jugendlichen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Tatverdächtige wird auf freiem Fuß angezeigt.

Ein 14-Jähriger sorgte am Montagabend für eine Großfahndung im Dornbirner Stadtgebiet. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, bedrohte der Jugendliche einen 15-Jährigen und dessen Vater mit einer Schreckschusswaffe. Gegen 18:27 Uhr wurde der Polizei eine bewaffnete Person im Bereich der Otto-Wohlgenannt-Straße gemeldet. Vor Ort gaben ein 15-jähriger Dornbirner und dessen 51-jähriger Vater an, dass sie von einer männlichen, jugendlichen Person mit einer goldenen Pistole bedroht worden seien. Der Täter sei in Begleitung von 3 weiteren männlichen Personen gewesen, welche allesamt bereits vom Tatort geflüchtet seien. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten der Täter, sowie 2 weitere Beschuldigte, ausgeforscht, angehalten und festgenommen werden.