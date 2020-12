Großes Vorarlberg Derby in der Rheinhalle ohne Publikum

Zum letzten Mal in diesem Jahr messen sich der EHC Lustenau und die VEU Feldkirch

Bereits zum vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison kommt es zwischen dem EHC Lustenau und der VEU Feldkirch im Rahmen der Alps Hockey League. Bisher haben die Lustenauer mit 2:1 Siegen die Nase vorne, konnten sie doch zuletzt das Auswärtsderby in der Montfortstadt mit 6:3 für sich entscheiden. Nach der 3:5 Niederlage gegen die Wälder am vergangenen Samstag wollen sich die Lustenauer rehabilitieren und wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Das Team des EHC Lustenau präsentierte dessen Fans am vergangenen Samstag beim Spiel gegen die Wälder zwei komplett konträre Gesichter. Auf der einen Seite schnürten sie den EC Bregenzerwald in deren Abwehrdrittel regelrecht ein und kamen vor allem im zweiten Spielabschnitt zu Großchancen im Minutentakt. Andererseits ließ man sich durch Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen und musste schlussendlich nach einer 3:1 Führung mit 3:5 die Segel streichen. „Ich weiß, dass in unserem Team sehr viel Potential liegt. Dies haben die Jungs auch schon des Öfteren in dieser Saison gezeigt, doch diese Leistungen müssen sie bei den Spielen auch über 60 Minuten auf die Platte bringen. Es ist zum Haare raufen, wenn man sich 50 Minuten tolles Eishockey durch 10 Minuten der Unkonzentriertheit selbst zu Nichte macht. Da muss jeder Spieler an sich selbst arbeiten um solche individuellen Fehler zu vermeiden,“ so Lustenaus Präsident Herbert Oberscheider.