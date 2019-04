Großes Trachtentreffen bei Generalversammlung

Ehrungen und Neuwahlen standen auf dem Programm

Über 250 Trachtenträger und Trachtenträgerinnen, aus fast sechzig Vereinen, hatten sich auf den Weg gemacht um an der Generalversammlung des Trachtenverbandes teil zu nehmen. Ein imposantes Bild bot sich im neu gebauten Mellauer Gemeindesaal, stolze Wälderinnen und schneidige Walserinnen in ihren kunstvoll gefertigten Trachten, Musikanten und Schuhplattler in Lederhosen mit ihren dazugehörenden Dirndl zählten zu den Botschaftern des Erhalts und der Pflege der Voralberger Trachten und des heimischen Brauchtums. Nach einer herzlichen Begrüßung durch Landesobfrau Ulrike Bitschnau und Bürgermeister Tobias Bischofberger zeigte die Trachtengruppe Mellau ihr tänzerisches Können und beeindruckte mit einem gekonnten Schuhplattler.

Wäldertracht

Die Trachtenpräsentation der Bregenzerwälder Tracht war ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung. Die Trachtenreferentin Anita Nigg stellte die verschiedenen Varianten der Wäldertracht vor, erläuterte die wertvolle Handarbeit und die aufwendige Fertigung vor allem bei der Frauentracht. Zwischendurch wurde die Versammlung von der Singgruppe d´Wäldar Schmelga und einer Abordnung des Musikvereins Mellau musikalisch umrahmt.

Verdienstzeichen

Mit 4460 Mitgliedern aus 59 Mitgliedsvereinen wurden im vergangenen Jahr 430 Veranstaltungen, welche die Vereine selbstständig durchführten, gezählt. Bei so viel Aktivität ist es kaum verwunderlich, dass zahlreiche Trachtenträger und Trachtenträgerinnen eine Auszeichnung für ihre langjährigen Verdienste im Verein entgegennehmen durften. Für Landesobfrau Ulrike Bitschnau war es eine Freude Ehrenmedaillen in Silber und Gold, das goldenen Verbandsabzeichen und Gold mit Kranz für 50 Jahre an die Jubilare aus ganz Voralberg zu überreichen.

Wahlen einstimmig