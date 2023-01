Großes Theater für die Kleinen: Aus dem Leben eines Straßenmusikers

Bludenz. Andreas Paragioudakis zählt zu den vielseitigsten Künstlern Vorarlbergs.

Mit seinem interaktiven Musiktheater „Der Straßenkehrer“ gastiert er am Freitag, 20. Jänner, in der Remise Bludenz und verzaubert als Emilio mit einer besonders schönen Geschichte.

Der Straßenkehrer Emilio nimmt das junge Publikum mit auf eine spannende Reise und berichtet aus seinem Leben – mit vielen Klängen, Liedern und gemeinsamen musikalischen Aktionen. Eine Geschichte über Einsamkeit, Freundschaft, über Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, über das Erinnern und das Vergessen. In seinem interaktiven Musiktheater schlüpft Andreas Paragioudakis in die Rolle des charismatischen Straßenkehrers und lädt mit seinem multiinstrumentalen Talent dazu ein, in eine klingende Welt einzutauchen und selbst zu einem Orchester zu werden.