Großes Schauturnen in Göfis

Akrobatik pur auf der Sportanlage Hofen.

37 Trainer und rund 350 aktive Mitglieder zählt die Turnerschaft Göfis. Großes Augenmerk wird auf den Nachwuchs gelegt. „Unsere Jungturner gehören zu den besten in ganz Österreich“, sagt Obmann Klaus Schmid stolz. In den letzten Jahren holten die Göfner Sportler immer wieder Stockerlplätze bei nationalen Bewerben. Deswegen ist das große Schauturnen in Göfis immer wieder Anlass, Erlerntes Familie, Freunden und Gästen aus der ganzen Region zu zeigen. Auch befreundete Vereine, wie der Novum Mäder und das Tanzhaus Hohenems, stellten ihr Können sowie die Vielfältigkeit des Turnsports im Geräte- und Mannschaftsturnen mit Show- und Akrobatikvorführungen unter Beweis. Neben den Showacts waren die Vergleichswettkämpfe ein Höhepunkt der Veranstaltung. Dieses Jahr traten die Turner aus Göfis gegen die Turnerschaften Klaus, Mäder und Rankweil an.