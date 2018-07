Der CASHPOINT SCR Altach lädt morgen Abend, 06.07.2018 zum Saisonopening in die CASHPOINT Arena. Neben dem Testspiel gegen die WSG Swarovski Wattens und der Mannschaftsvorstellung erfolgt im Anschluss mit der Übertragung des WM-Viertelfinalknallers zwischen Brasilien und Belgien, ein gemütlicher Ausklang des Abends im Clubheim des SCRA.

Programmablauf:

17:00 Uhr: TESTSPIEL – CASHPOINT SCR Altach vs. WSG Swarovski Wattens

19:00 Uhr: MANNSCHAFTSVORSTELLUNG – Saison 2018/19

20:00 Uhr: SCRA CLUBHEIM – Übertragung WM Viertelfinalspiel Brasilien vs. Belgien

Testspielkalender:

Samstag, 23.06.2018 – 17:00 Uhr – FC Egg vs. SCR Altach (Sportanlage Junkerau in Egg) 0:6 (0:2)

Mittwoch, 27.06.2018 – 18:00 Uhr – SCR Altach vs. YB Bern (Sportplatz FC Nenzing) 2:3 (0:2)

Sonntag, 01.07.2018 – 16:00 Uhr – 1. FC Heidenheim vs. SCR Altach (Illerstadion in Illerrieden (GER)) 1:1 (0:1)

Freitag, 06.07.2018 – 17:00 Uhr – SCR Altach vs. WSG Wattens (CASHPOINT Arena, Altach)

Samstag, 14.07.2018 – 17:00 Uhr – SCR Altach vs. GC Zürich (Sportanlage Montlingen (SUI))

CASHPOINT SCR Altach vs. WSG Swarovski Wattens

Freitag, 06.07.2016 – 17:00 Uhr

CASHPOINT Arena Altach, Eintritt ist frei

Letztes Testspiel:

CASHPOINT SCR Altach vs. GC Zürich

Samstag, 14.07.2016 – 17:00 Uhr

Sportanlage Montlingen (SUI)

1. Runde ÖFB Cup:

Am Wochenende von Freitag, 20.07.2018 bis Sonntag, 22.07.2018 steigt die 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups. Der SCRA trifft in der 1. Runde des nationalen Pokalwettbewerbs auf den SC/ESV Parndorf 1919. Eine Woche später startet der SCRA mit dem Heimspiel gegen SV Mattersburg in die neue Saison der tipico Bundesliga.