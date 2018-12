Großes Krempelertreiben

Der Klos- und Krempelerverein organisierte für alle Kinder ein kleines Geschenk

Es ist bereits Tradition, das große Krempelertreiben zu Beginn der Adventszeit in Tschagguns. Und zudem ist es auch über die Talschaftsgrenzen hinaus bekannt, denn zahlreiche Besucher machten sich am vergangenen Samstag Abend auf den Weg in die Tschaggunser Au, um die zahlreichen Krampusse, den Nikolaus und seinen Knecht Ruprecht zu bewundern.