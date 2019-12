Großes Krampustreiben

Der Klos- und Krempelerverein lud Groß und Klein in die Auwälder nach Tschagguns zum Krampustreiben

Es herrschte das perfekte Wetter in den Auwäldern in Tschagguns am vergangenen Samstag Abend. Kalt und etwas diesig präsentierte sich der erste Winterabend in diesem Jahr. Genau richtig, als der Montafoner Klos- und Krempelerverein zum traditionellen Krampustreiben in die Auwälder von Tschagguns lud. Und zahlreiche Kinder und Erwachsene waren der Einladung gefolgt. Bereits um 17 Uhr wurde ein großes Feuer entfacht und Glühwein, Punsch und heiße Würstchen feil geboten, so dass die Wartezeit bis kurz vor 18 Uhr gut überbrückt werden konnte.