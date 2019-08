Großes Kino unter Sternen

In den nächsten Wochen wird wieder großes Kino auf der Leinwand am Rankweiler Marktplatz erscheinen, denn die Veranstaltungsreihe Filme unter Sternen steht erneut auf dem Programm.

Ab 7. bis 30. August können sich ab 21 Uhr FilmliebhaberInnen auf ein erstklassiges Open-Air Kino „unter Sternen“ freuen. Spannend, traurig, preisgekrönt, romantisch, nachdenklich – mit diesen Eigenschaften lässt sich das Filmprogramm in der Kürze am besten Beschreiben. Das Alte Kino hat in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil auch heuer wieder eine abwechslungsreiche Filmreihe für Jung und Alt organisiert. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. „Ein großer Dank gilt dem Team rund um das Alte Kino und der Kulturabteilung der Marktgemeinde Rankweil für die Organisation und Auswahl dieses tollen Filmprogramms. Ich bin mir sicher, dass auch heuer wieder tausende Menschen zum Rankweiler Marktplatz kommen werden und die Veranstaltungsreihe auch dieses Jahr Gesprächsthema im gesamten Vorderland sein wird“, betont Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.