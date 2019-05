Großes Jubiläumsversammlung der Kameradschaftsbünde

Der diesjährige Landesdelegiertentag des Vorarlberger Landeskameradschaftsbundes fand kürzlich in Klösterle statt. Zum 58. Mal trafen sich zahlreiche Abordnungen aus dem ganzen Land zur Jahresversammlung bei der Kulturhalle.

eben dem 95-Jahr-Jubiläum des Landesverbandes feierte zudem der Kameradschaftsbund Klostertal sein 60jähriges Jubiläum. Nach dem Aufmarsch zum Gefallenengedenken bei der Pfarrkirche wurde mit der Harmoniemusik Klösterle und der Schützenkompanie Feldkirch-Gisingen den Toten mit einer Kranzniederlegung gedacht. Nach dem Festgottesdienst mit Pfarrer Ernst Ritter erfolgte der Abmarsch mit Defilee und feierlichem Einzug in die festliche geschmückte Kulturhalle. Der anschließende Delegiertentag, musikalisch umrahmt von der Harmoniemusik unter Vizekapellmeister Guntram Burtscher, wurde von Landespräsident Alwin Denz eröffnet, woraufhin Edi Bucher, seines Zeichens Obmann des jubilierenden Kameradschaftsbundes Klostertal, einen historischen Rückblick gab. Grußworte überbrachten Hausherr und Bürgermeister Florian Morscher, Josef Müller vom Militärkommando Vorarlberg, Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher sowie Ludwig Bieringer als Präsident des Österreichischen Kameradschaftsbundes. Sicherheitslandesrat Christian Gantner überbrachte in Vertretung des Landes die Glückwünsche und würdigte das breite Engagement der heimischen Kameradschaftsbünde, deren Werte- und Friedensarbeit unverzichtbar ist. Ein großes Dankeschön erging an den Kameradschaftsbund Klösterle unter Obmann Guntram Brunner für die Ausrichtung des Landesdelegiertentages.