Großes Interesse

Die Buchpräsentation von Markus Braunger lockte viele Besucher ins Heimatmuseum

Auch zahlreiche Lehrerkollegen des Buchautors waren gekommen und staunten über die Vielzahl an Bildern, die Braunger während seiner rund neunjährigen Recherchearbeiten gefunden hatte und wie exakt die Gegenüberstellung zum heutigen Zeitpunkt übereinstimmt. „Dies Ausstellung spiegelt die Veränderungen der letzten rund 100 Jahre im Montafon wider. Sei es gesellschaftlicher Natur, in der Landschaft, in der Landwirtschaft oder in der Wirtschaft“, erläutert Michael Kasper, der Chef der Montafoner Museen in seinen Ausführungen zur Ausstellung. An diesem Abend moderierte er seine letzte Veranstaltung und es sei ihm eine Freude ein solches Kulturgut noch präsentieren zu können.