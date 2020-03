Großes Interesse von Schweizern an Vorarlberger Kinderbetreuung

Schweizer Eltern würden immer wieder großes Interesse an Vorarlberger Kinderbetreuungseinrichtungen zeigen.

Wie ein VOL.AT-Rundruf bei Kinderbetreuungseinrichtungen in Lustenau zeigt, gibt es laufend Anfragen von Schweizer Eltern, die ihre Kinder in Vorarlberg unterbringen wollen. Diese würde man aber allerdings ablehnen - sagen zumindest jene Einrichtungen, die VOL.AT erreicht hat.

1.120 Euro: Das kostet die Betreuung von Kindern in der Schweiz

In St. Gallen muss man im Monat im Schnitt mit etwa 1.120 Euro für die Betreuung von Kindern in entsprechenden Einrichtungen rechnen (Grundlage der Berechnung ist das durchschnittliche Einkommen einer Person). Im Vergleich dazu fallen in Vorarlberg pro Monat zwischen 40 und 100 Euro an (je nach Alter des Kindes und dem Ausmaß der Betreuung).