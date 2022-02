Großes Interesse für Garten

Am Samstag lud der Obst- und Gartenbauverein Lustenau zum jährlichen Winterschnitt.

Obstbäume gehören gepflegt. Ein jährlicher Schnitt um diese Jahreszeit lässt den Baum wieder richtig gedeihen, bringt ihn in eine passende Form und am wichtigsten: führt zu einer ertragreichen Ernte. „Werden die Bäume falsch geschnitten, kann es geschehen, dass der Baum keine Früchte trägt“, so Maier. Um dem entgegenzuwirken, bietet der Obst- und Gartenbauverein jährlich Baumschnittkurse an, bei dem Baumwärter ihre Tipps weitergeben. Ein weiterer Vorteil des Baumschnittes ist, dass etwaige Krankheiten beim Baum frühzeitig erkannt werden können.