Großes Interesse beim Vorarlberger Bildungstag

Matura in der Tasche – was nun? Beim Vorarlberger Bildungstag „CHECK IT OUT“ an der FH Vorarlberg fanden die Besucher ntworten auf diese Frage. Das Interesse an Informationen rund ums Studieren war bei den angehenden Maturanten sehr groß. Mehr als 1.200 Jugendliche kamen heute an die Hochschule nach Dornbirn. 23 Universitäten und FHs sowie verschiedene Beratungseinrichtungen luden zum persönlichen Gespräch ein und standen den jungen Besuchern als Wegweiser zur Verfügung.