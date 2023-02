Großes Interesse beim VKW „Energiemarkt“ in Bludenz

Bludenz. Gemeinsam mit der Stadt Bludenz luden die illwerke vkw die Bewohner*innen von Bludenz und Umgebung zur Infoveranstaltung rund ums Nahwärmeprojekt ins Bludenzer Rathaus ein.

„Wir alle sind gefordert, in den nächsten Jahren unseren Beitrag zum Gelingen der angestrebten Wärmewende beizutragen. Ich bin begeistert, dass ein zukunftsweisendes und innovatives Projekt in unserer Region realisiert wird und eine nachhaltige Alternative am derzeitigen Energiemarkt darstellt“, freut sich Bürgermeister Simon Tschann. Dieses stellt eine zukunfstweisende Alternative zu vielen fossilen Energieträgern dar. Rund achzig interessierte Bürger*innen konnten sich von Mitarbeite*innen der VKW illwerke genau über das umfangreiche Projekt informieren. Gemeinsam mit der Stadt Bludenz, der Gemeinde Bürs und der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft haben die illwerke VKW in den letzten Monaten die Realisierbarkeit einer Nahwärmeversorgung für Ortsteile von Bludenz und Bürs geprüft. Das Ergebnis ist durchwegs positiv: Alle Beteiligten wollen gemeinsam den nächsten Schritt gehen - Das Nahwärmenetz soll realisiert werden! Auf der Website (www.vkw.at/nahwaerme-bludenz-buers) ist es heute schon möglich sich für weitere Informationen anzumelden.