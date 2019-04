Großes Interesse an Osterferienprogramm

Das Osterferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch war auch heuer ein Hit: Alle 23 Veranstaltungen fanden großen Anklang – über 400 Kinder und Jugendliche nahmen daran teil.

Los ging es am 13. April mit dem traditionellen Palmbinden und Ratschenbauen für den Ratschenumzug am Karfreitag. Weiters folgte ein bunter Mix an Kursen und Workshops: Im Profi-Fotostudio konnten Interessierte lernen, wie gute Portraitfotos entstehen. Kreativität und handwerkliches Geschick waren beim Töpfer- und beim Specksteinkurs gefragt. Dekorative Kunstwerke entstanden beim Acrylgießen, Kassettenlampen-Basteln und beim Gips-Kurs. Auch kulinarisch wurde einiges geboten – etwa beim interkulturellen Kochen im Jugendzentrum Graf Hugo, beim Osterbacken in der Profi-Backstube oder beim Kräuterworkshop in den Rüttenen, bei dem eine leckere Neunkräutersuppe zubereitet wurde.